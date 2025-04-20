المدرب الجديد لِأواسط “الخضر” يُنهي أوّل تربّص له

أنهى المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم أواسط مساء الأحد، تربصه الأول تحت قيادة المدرب الجديد نادر رزيق.

ودام التربص خمسة أيام، واخْتُتم بِإجراء مباراة تطبيقية مع الفريق الرّديف لِنادي أولمبيك أقبو، بالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وفاز المنتخب الوطني صنف أقل من 20 سنة في هذه المواجهة، بِثنائية نظيفة (الصور الثلاثة المُدرجة أدناه).

ويكون المدرب نادر رزيق قد أخذ نظرة أوّلية عن أواسط “الخضر”، والتحدّيات التي تنتظره في المستقبل القريب. عِلما أنه استدعى لِهذه المحطة 30 لاعبا، بينهم المهاجم الواعد مسلم أناتوف الذي يرتدي حاليا زي نادي مولودية الجزائر (رقم “5” في الصورة الأولى المدرجة أدناه/ لا علاقة للرّقم بِالمنصب).