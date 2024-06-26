تحدّث المدير الرياضي لِنادي وفاق سطيف عبد الكريم بيرة، الأربعاء، عن المدرب الجديد لِفريق “النّسر الأسود”.

وقاد الوفاق المدرب التونسي عمار السويح لِفترة قصيرة، ما بين فيفري الماضي ونهاية الموسم الحالي.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، قال عبد الكريم بيرة إن المدرب الجديد لِوفاق سطيف سيكون تقنيا جزائريا، دون أن يكشف عن اسمه. وأضاف أن الإدارة ستُقدّمه للإعلام والجمهور في آجال لا تتجاوز الأيّام الأولى من شهر جويلية المقبل.

وعانى وفاق سطيف في الموسم المُنقضي من استبدال المدربين، حيث أشرف على الجهاز الفني ثلاث تقنيين. وهو الأمر الذي ساهم إلى حدّ ما في تواضع الحصيلة النهائية، رغم أن النادي تُموّله شركة عمومية عملاقة (سونلغاز).

وتموقع وفاق سطيف خامسا في لائحة ترتيب البطولة الوطنية نسخة 2023-2024، وهو مركز لا يسمح له بِالمشاركة في المنافستَين الإفريقيتَين. كما ودّع سباق كأس الجمهورية مُبكّرا من الدور الـ 16. ناهيك عن غياب التتويجات عن رفوف خزانته منذ سنة 2017، موعد إحراز لقب البطولة الوطنية والكأس الممتازة.