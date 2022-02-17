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رياضة
مناصرون لشبيبة القبائل حضروا الجنازة

 المدرب السابق لشبيبة القبائل ستيفان زيفوتكو يوارى الثرى

ياسين معلومي
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 المدرب السابق لشبيبة القبائل ستيفان زيفوتكو يوارى الثرى

وري الخميس الثرى المدرب السابق لشبيبة القبائل القبائل، البولوني ستيفان زيفوتكو، الذي فارق الحياة الخميس الماضي عن عمر ناهز 102 سنة.

وحضر الجنازة مناصرين لفريق شبيبة القبائل تنقلوا من فرنسا إلى بولونيا، اعترافا منهم ومن أسرة شبيبة القبائل بالعمل الذي قدمه زيفوتكو طيلة إشرافه على النادي لمدة 14 سنة و6 أشهر أي ما بين 1977 و 1991.

وقال الصحفي البولوني Michał Zichlarz الذي كان حاضرا في جنازة التقني البولوني أن عائلة زيفوتكو استحسنت فكرة حضور مشجعين جزائريين إلى مدينة SZCZECIN، وخاصة ابنته التي تأثرت كثيرا بصورة لوالدها وهو يحمل الكأس الافريقية التي توج بها مع الشبيبة، وقميص بألوان الشبيبة الأصفر والأخضر مكتوب عليه: “أنصار شبيبة القبائل لا ينسوا أبدا ستيفان زيفوتكو”،  إضافة إلى مشجعي الشبيبة حضر أيضا نائب رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم وبعض رؤساء الأندية التي عمل فيها زيفوتكو.

وكانت إدارة شبيبة القبائل في بيان نشرته على صفحتها الرسمية: قد قدمت تعازيها الى أسرة ستيفان زيفوتكو.

وقد توج التقني البولوني مع شبيبة القبائل ب 11 لقبا، لعل أبرزها كأسي إفريقيا للأندية البطلة عامي 1981 و 1990.ونال المرحوم ستيفان زيفوتكو بمعية شبيبة القبائل في زمن “شبيبة إلكترونيك تيزي وزو” أو “جومبوجات”، التي هيمنت على الكرة الوطنية، 7 ألقاب لبطولة الجزائر (1980، 1982، 1983، 1985، 1986، 1989، 1990)،كأس الجزائر (1986)، كأسين إفريقيتين للأندية البطلة (1981 و 1990) وكأس السوبر الإفريقي (1982).

وكان الصحفي البولوني ميخايل سيكلارز قد أصدر مؤخرا كتاب باللغة البولونية تحدث فيه عن حياة المدرب الأسبق لشبيبة القبائل البولوني ستيفان زيفوتكو، وعن مسيرته كلاعب وكمدرب والبصمة التي تركها كمسؤول على العارضة الفنية للنادي القبائلي.

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