المدرب السابق لـ “سوداني” سيُشرف على منتخب مصر

أعلن اتحاد مصر لكرة القدم، الثلاثاء، عن تعيين التقني البرتغالي روي فيتوريا مدربا جديدا لِمنتخب الأكابر.

وسيخلف روي فيتوريا (52 سنة) التقني المصري إيهاب جلال (54 سنة)، الذي شغل المنصب ذاته منذ نهاية كأس أمم إفريقيا في فيفري الماضي.

وتسبّب إقصاء منتخب مصر من الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022، والبداية المتعثّرة في تصفيات “كان” 2024 (فوز وهزيمة)، والخسارة الثقيلة (1-4) في ودّية كوريا الجنوبية، في إنهاء مهام الناخب الوطني إيهاب جلال.

وأمضى التقني البرتغالي روي فيتوريا عقدا مدّته 4 أعوام، يُدرّب بِموجبه منتخب مصر.

وبقي روي فيتوريا بعيدا عن مجال التدريب منذ ديسمبر الماضي، تاريخ استقالته من العارضة الفنية لِفريق سبارتاك موسكو الروسي.

وفضلا عن النادي المُشار إليه أعلاه، درّب روي فيتوريا فرقا برتغالية، وأيضا نادي النصر السعودي.

وأشرف التقني روي فيتوريا على المهاجم الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، في فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي ما بين 2011 و2013.

ويحمل روي فيتوريا في جعبته عدّة تتويجات، أبرزها لقب بطولة البرتغال مع فريق بنفيكا، في أعوام 2016 و2017 و2019، والكأس المحلّية عامَي 2013 مع فيتوريا غيماريش، و2017 مع بنفيكا.

ويبدأ “امتحان” الناخب الوطني روي فيتوريا مع منتخب مصر، في أواخر سبتمبر المقبل. لمّا يُواجه لاعبوه نظراءهم من مالاوي، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة لِتصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.