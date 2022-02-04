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رياضة

المدرب الفرنسي فيلود: بلايلي أقوى من محرز..

سليم.ع
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المدرب الفرنسي فيلود: بلايلي أقوى من محرز..

أثنى المدرب الفرنسي هوبير فيلود، على إمكانات الدولي الجزائري يوسف بلايلي، وقال أنه حسب رأيه أقوى من رياض محرز.

وقال فيلود الذي سبق له وأن درب يوسف بلايلي في إتحاد العاصمة: “بلايلي لاعب رائع، لديه كل القدرات البدنية والفنية، ورغم أنه خلال تدريبي له كان لا يزال شابا يافعا، إلا أنني لاحظت فيه تلك الموهبة”.

وأضاف التقني الفرنسي، في تصريح لموقع “قول بالفرنسية”: لطالما اعتقدت أنه قادر على اللعب لأندية كبيرة مثل باريس سان جيرمان أو مارسيليا أو أولمبيك ليون”.

وتابع فيلود: “بلايلي لديه إمكانات كبيرة، وحسب رأيي فهو أقوى من محرز”.

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