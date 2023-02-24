المدرب الكوكي يُحمّل الحكم مسؤولية الخسارة

حمّل مدربُ شباب بلوزداد نبيل الكوكي الحكمَ مسؤولية خسارة فريقه أمام المُنافس نادي المريخ السوداني.

وبعد نهاية هذه المباراة، قال المدرب الكوكي إن حكم الساحة المالي بوبو طراوري أساء إدارة اللّقاء. وأشار إلى احتسابه ركلة جزاء للمريخ السوداني وصفها بـ “غير شرعية”. كما حرم لاعبي الشباب من ركلتَي جزاء لا غبار عليهما، استنادا إلى تصريحات التقني التونسي.

وأدرج مدرب فريق الأحمر والأبيض لاعبيه في الصفّ الثاني من حيث مسؤولية الهزيمة، وقال إنهم أهدروا ثلاثة أهداف حقيقية، في تكرار لِسيناريو لقاء الجولة الماضية أمام الترجي التونسي.

وينظر نبيل الكوكي إلى ما تبقّى من المنافسة، وحظوظ شباب بلوزداد في بلوغ ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، على أن لاعبيه سيخوضون ثلاث مقابلات أشبه بِالنّهائي. مُلتزما بِأنه سيبذل ما بِوسعه لِقيادة “أبناء العقيبة” إلى المحطّة الموالية، من عمر المنافسة الإفريقية الأولى للأندية.