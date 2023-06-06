المدرب المحلي وراء جل تتويجات الأندية الجزائرية بالكؤوس الإفريقية

باستثناء زيفوتكو وجون إيف شاي مع الشبيبة

أكد المدرب الحلي مجددا على بصمته ودوره الفعال في جل التتويجات القارية للأندية الجزائرية خلال المنافسات الإفريقية، آخرها مساهمة عبد الحق بن شيخة في نيل إتحاد الجزائر كأس الكاف الذي يعد أول تتويج إفريقي لأبناء سوسطارة، وهو الأول أيضا بعد آخر تتويج لوفاق سطيف عام 2014، في الوقت الذي سجلنا مدربين أجنبيين اثنين فقط ساهما في مثل هذه الانجازات، كان ذلك مع شبيبة القبائل، ويتعلق الأمر بالبولوني زيفوتكو عام 1981 وجون إيف شاي مطلع الألفية الحالية.

وإذا كانت الأندية الجزائر قد توجت بـ 10 كؤوس افريقية متنوعة منذ منتصف السبعينيات، إضافة إلى لقبين آخرين هما الكأس الأفرو آسيوية، فإن جل ذلك تم بمدربين محليين، باستثناء تقنيين أجنبيين اثنين مرا على شبيبة القبائل، ويتعلق الأمر بالبولوني الراحل زيفوتكو الذي كان قد نال كاس إفريقيا للأندية البطلة عام 1981 بمعية خالف محي الدين وفق طاقم فني قاده الثنائي المذكور لسنوات طويلة في تلك الفترة وفق سياسة جمعت بين الاستقرار والاستمرارية، وكذلك مساهمة الفرنسي جون إيف شاي في نيل واحد من كؤوس الكاف التي نالتها شبيبة القبائل مطلع الألفية (200 و2001 و2002)، مقابل نيل اللقبين الآخرين من طرف مواسة وخالف محي الدين، فإن المدرب المحلي كان حاضرا بشكل بارز في بقية الألقاب التي نالتها أندية مثلت الجزائر في الحفل القاري، والبداية بأول لقب إفريقي نالته الجزائر عام 1976 من طرف مولودية الجزائر على حساب حافيا كوناكري بقيادة المدرب حميد زوبا الذي سبق له أن أشرف على المنتخب الوطني في عدة مناسبات، وبالعودة إلى شبيبة القبائل، فإن كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس عام 1995 كانت تحت إشراف المدرب الراحل جعفر هاروني في نهائي مثير أمام جوليوس بيركر. من جانب آخر، فإن تتويجات وفاق سطيف كانت كلها بمدربين محليين، وبالأحرى من أبناء الوفاق، ويتعلق الأمر بلقب كأس إفريقيا للأندية البطلة عام 1988 بقيادة المدرب الراحل مختار لعريبي، وكذلك الكأس الأفرو آسيوية نسخة 1989 بقيادة بوزيد شنيتي بعد أشهر قليلة من وفاة لعريبي، في الوقت الذي نال نسور الهضاب كأس رابطة أبطال إفريقيا عام 2014 والكأس الممتازة الإفريقية عام 2015 بقيادة المدرب الشاب خير الدين ماضوي، ليسجل المدرب المحلي بصمته مجددا بفضل التتويج الأخير لاتحاد الجزائر بقيادة المدرب العائد إلى أرض الوطن عبد الحق بن شيخة. وهو ما يؤكد على بصمة التقني الجزائر في مثل هذه التتويجات بصرف النظر عن واقع الكرة الجزائرية وحملات التشكيك في كفاءة وإمكانات المدرب المحلي الذي يحاول رد الاعتبار لنفسه رغم كل الصعوبات. علما أن أغلب تتويجات الأندية الجزائرية قاريا من نصيب شبيبة القبائل ووفاق سطيف إضافة إلى قطبي الكرة العاصمة المولودية والاتحاد.

تتويجات الأندية الجزائرية بالألقاب القارية:

كأس إفريقيا للأندية البطلة

مولودية الجزائر عام 1976 بقيادة عبد الحميد زوبا

شبيبة القبائل عام 1981: خالف محي الدين

شبيبة القبائل عام 1990 بقيادة علي فرقاني

وفاق سطيف عام 1989 بقياد مختار لعريبي

كأس رابطة الأبطال الإفريقية

وفاق سطيف عام 2014 بقيادة خير الدين ماضوي

كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس

شبيبة القبائل عام 1995 بقيادة جعفر هاروني

كأس الكاف

شبيبة القبائل سنوات 2000 و2001 و2002.

اتحاد الجزائر عام 2023 بقيادة عبد الحق بن شيخة.

الكأس الأفرو آسيوية

وفاق سطيف عام 1989 بقيادة بوزيد شنيتي

وفاق سطيف عام 2015 بقيادة خير الدين ماضوي.