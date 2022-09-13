المدرب الوطني السابق عبد الرحمن مهداوي في ذمة الله

يوارى الثرى الأربعاء بمقبرة قاريدي بالقبة

توفي، الثلاثاء، مدرب المنتخب الوطني الأسبق، عبد الرحمن مهداوي، بعد رحلة شاقة وطويلة مع المرض، الذي كان ألزمه مؤخرا الفراش، وهذا عن عمر ناهز 72 عاما، جنازة شيخ المدربين مقررة الأربعاءبعد صلاة الظهر بمقبرة قاريدي بالقبة.

ويحظى عبد الرحمن مهداوي باحترام كبير في الوسط الكروي الجزائري، وهذا بالنظر لأخلاقه الحميدة وخصاله الطيبة، ناهيك عن كفاءته المهنية كتقني أثبت جدارته في الميدان داخل وخارج الوطن، وهذا من خلال إشرافه على عديد الفرق الوطنية وكذا العربية، ناهيك عن تدريبه المنتخبات الوطنية.

وقد سبق للمدرب عبد الرحمن مهداوي، الإشراف على أندية وداد تلمسان، مولودية الجزائر، اتحاد الحراش، نصر حسين داي، مولودية باتنة، مولودية بجاية، غالي معسكر وغيرها، أما خارج الوطن، فخاض مهداوي رحمه الله ثلاث تجارب ناجحة مع أهلي بنغازي في ليبيا وفريقي النصر والتعاون في السعودية.

وخلال مسيرته الطويلة، أشرف عبد الرحمن مهداوي، على العارضة الفنية للمنتخب الوطني سنة 1998، وخاض معه كأس أمم إفريقيا 1998، وتصفيات المونديال.

وإلى جانب المنتخب الوطني الأول، أشرف الراحل على تدريب المنتخب الوطني العسكري، الذي قاده للتتويج ببطولة العالم سنة 2011 بريو دي جانيرو (البرازيل) على حساب المنتخب المصري بنتيجة (1-0)، تولى المرحوم عبد الرحمان مهداوي كذلك عدة مناصب على مستوى المديرية الفنية الوطنية للاتحادية (فاف).

أما كلاعب، فقد تدرج عبد الرحمن مهداوي في جميع الأصناف الدنيا لفريق نصر حسين داي، أصاغر، أشبال، أواسط، قبل أن تجبره الإصابة على التخلي عن اللعب والتحوّل بعدها إلى عالم التدريب.

وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم “الشروق” بتعازيها القلبية لأسرة الفقيد وللأسرة الكروية الوطنية، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون