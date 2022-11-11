“المدرب بروس رفض مواجهة الجزائر لِأنّه جبان”

استنادا إلى صحيفة جنوب إفريقية

تطرّق الناخب الوطني الجنوب إفريقي هوغو بروس إلى سبب عدم برمجة مباراة ودّية للاعبيه أمام نظرائهم من الجزائر.

وكان يُفترض أن يتبارى المنتخب الوطني مع نظيره الجنوب إفريقي ودّيا، بِالجزائر في الـ 16 من نوفمبر الحالي، لكن المفاوضات بين اتحادَي الكرة في البلدَين فشلت. فلجأت “الفاف” إلى برمجة مقابلة لـ “الخضر” أمام مالي.

وقال هوغو بروس في أحدث تصريحات له نقلتها على لسانه صحيفة “تايمز” الجنوب إفريقية: “إن الجزائريين أفضل منّا في الوقت الرّاهن. وربّما يشعر لاعبو منتخبنا الجنوب إفريقي بِخيبة أمل، لأنهم كانوا مُستعدّين لِتقبّل الانتقادات مرّة أخرى إذا خسرنا أمام الجزائر. لكنّني أكثر ذكاء قليلا ممّا كنت عليه قبل بضعة أشهر”!

ويعرف التقني البلجيكي هوغو بروس (70 سنة) الكرة الجزائرية جيّدا، حيث سبق له أن قاد منتخب الكاميرون وواجه “محاربي الصّحراء” في تصفيات كأس العالم نسخة روسيا 2018. كما درّب ناديَي شبيبة القبائل ونصر حسين داي عامَي 2014 و2015.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هوغو بروس فضّل برمجة مقابلتَين ودّيتَين لِمنتخب “البافانا بافانا” أمام مُنافسَين يملكان مستوى فنّيا وصفته بِـ “الضّعيف”. وأوضحت أن جنوب إفريقيا ستلعب أمام كلّ من الموزمبيق وأنغولا، داخل القواعد في الـ 17 والـ 20 من نوفمبر الحالي.

وأضافت أن الخسارة الثقيلة لِمنتخب جنوب إفريقيا (0-5) في مباراة ودّية أمام المضيف الفرنسي شهر مارس الماضي، ما زالت تُؤثّر سلبا على نفسية هوغو بروس، بعدما تعرّض لِانتقادات لاذعة من قبل الصحافة والجمهور في بلادها. وذلك في تفسير لِعبارة بروس “لكنّني أكثر ذكاء قليلا ممّا كنت عليه قبل بضعة أشهر”.

ويحتلّ المنتخب الوطني الجزائري الرّتبة الـ 37 عالميا ضمن لائحة آخر تصنيف لـ “الفيفا”، وتشغل جنوب إفريقيا المركز الـ 67، وتتموقع الموزمبيق في المركز الـ 114، وتأتي أنغولا في الرّتبة الـ 119.

وإذا كان “محاربو الصّحراء” قد حصدوا في الآونة الأخيرة 5 انتصارات متتالية، فإن جنوب إفريقيا سجّلت انتصارا وحيدا في المقابلات الخمس الأخيرة لها.