-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
استنادا إلى صحيفة جنوب إفريقية

“المدرب بروس رفض مواجهة الجزائر لِأنّه جبان”

علي بهلولي
  • 3062
  • 0
“المدرب بروس رفض مواجهة الجزائر لِأنّه جبان”
الأرشيف
الناخب الوطني الجنوب إفريقي هوغو بروس

تطرّق الناخب الوطني الجنوب إفريقي هوغو بروس إلى سبب عدم برمجة مباراة ودّية للاعبيه أمام نظرائهم من الجزائر.

وكان يُفترض أن يتبارى المنتخب الوطني مع نظيره الجنوب إفريقي ودّيا، بِالجزائر في الـ 16 من نوفمبر الحالي، لكن المفاوضات بين اتحادَي الكرة في البلدَين فشلت. فلجأت “الفاف” إلى برمجة مقابلة لـ “الخضر” أمام مالي.

وقال هوغو بروس في أحدث تصريحات له نقلتها على لسانه صحيفة “تايمز” الجنوب إفريقية: “إن الجزائريين أفضل منّا في الوقت الرّاهن. وربّما يشعر لاعبو منتخبنا الجنوب إفريقي بِخيبة أمل، لأنهم كانوا مُستعدّين لِتقبّل الانتقادات مرّة أخرى إذا خسرنا أمام الجزائر. لكنّني أكثر ذكاء قليلا ممّا كنت عليه قبل بضعة أشهر”!

ويعرف التقني البلجيكي هوغو بروس (70 سنة) الكرة الجزائرية جيّدا، حيث سبق له أن قاد منتخب الكاميرون وواجه “محاربي الصّحراء” في تصفيات كأس العالم نسخة روسيا 2018. كما درّب ناديَي شبيبة القبائل ونصر حسين داي عامَي 2014 و2015.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هوغو بروس فضّل برمجة مقابلتَين ودّيتَين لِمنتخب “البافانا بافانا” أمام مُنافسَين يملكان مستوى فنّيا وصفته بِـ “الضّعيف”. وأوضحت أن جنوب إفريقيا ستلعب أمام كلّ من الموزمبيق وأنغولا، داخل القواعد في الـ 17 والـ 20 من نوفمبر الحالي.

وأضافت أن الخسارة الثقيلة لِمنتخب جنوب إفريقيا (0-5) في مباراة ودّية أمام المضيف الفرنسي شهر مارس الماضي، ما زالت تُؤثّر سلبا على نفسية هوغو بروس، بعدما تعرّض لِانتقادات لاذعة من قبل الصحافة والجمهور في بلادها. وذلك في تفسير لِعبارة بروس “لكنّني أكثر ذكاء قليلا ممّا كنت عليه قبل بضعة أشهر”.

ويحتلّ المنتخب الوطني الجزائري الرّتبة الـ 37 عالميا ضمن لائحة آخر تصنيف لـ “الفيفا”، وتشغل جنوب إفريقيا المركز الـ 67، وتتموقع الموزمبيق في المركز الـ 114، وتأتي أنغولا في الرّتبة الـ 119.

وإذا كان “محاربو الصّحراء” قد حصدوا في الآونة الأخيرة 5 انتصارات متتالية، فإن جنوب إفريقيا سجّلت انتصارا وحيدا في المقابلات الخمس الأخيرة لها.

مقالات ذات صلة
فقير وعوّار وغويري لن يُشاركوا في المونديال

فقير وعوّار وغويري لن يُشاركوا في المونديال

بالصور.. مزورو تذاكر مباريات المنتخب الجزائري في قبضة شرطة وهران

بالصور.. مزورو تذاكر مباريات المنتخب الجزائري في قبضة شرطة وهران

برنامج خاص لمحرز لاستعادة بريقه مع مانشستر سيتي

برنامج خاص لمحرز لاستعادة بريقه مع مانشستر سيتي

مدرب الوفاق يستقيل

مدرب الوفاق يستقيل

لاعبون جاهزون بين أيدي جمال بلماضي في تربص نوفمبر

لاعبون جاهزون بين أيدي جمال بلماضي في تربص نوفمبر

مدرب السويد يستدعي 24 لاعبا

مدرب السويد يستدعي 24 لاعبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد