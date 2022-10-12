المدرب بن شيخة يتعرض لمؤامرة بالمغرب

بعض اللاعبين يتهاونون في الدفاع عن قميص نادي نهضة بركان

قالت مصادر صحفية، الأربعاء، إن المدرب الجزائري لنادي نهضة بركان المغربي، عبد الحق بن شيخة، يتعرض لمؤامرة من بعض اللاعبين، من أجل إقالته من تدريب الفريق.

وكشف مصدر خاص لموقع “وين وين”، أنّ مجلس إدارة نادي نهضة بركان المغربي لكرة القدم، هدّد مجموعةً من اللاعبين بعرضهم على لجنة الانضباط، بسبب “تهاونهم في الدفاع عن قميص الفريق، رغبةً منهم في الإطاحة بالجزائري عبد الحق بن شيخة، المدير الفني للنادي”.

وقرر رئيس النادي، إلغاء الحصة التدريبية، التي تَقرَّر إجراؤها، أول أمس الثلاثاء، بسبب ظهور مشاكل بين المدرب عبد الحق بن شيخة وبعض اللاعبين، إذ قرر عقد اجتماعين مع بن شيخة على انفراد، ومع اللاعبين للوقوف على حقيقة المشاكل التي تسببت في البداية المتعثرة للفريق، سواء في الدوري المغربي للمحترفين، أم في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وذكر المصدر نفسه أنّ رئيس النادي، بلغ إلى عِلمه رفض بعض اللاعبين اللعب تحت إشراف بن شيخة، الذي كان وراء سلسلة الهزائم المتتالية للفريق في منافسات الدوري، ومباراة كأس “كاف” أمام كوارا يونايتد النيجيري، الأحد الماضي.

وواجه بن عبد الله اللاعبين المعنيين بلغةٍ حازمةٍ، بعد أن تبيّن لمسؤولي الفريق، أنّ بعضهم لا يرغب في بقاء المدرب الفني الجزائري مع الفريق، ولا يُقدِّمون كل ما لديهم في المباريات، من أجل التعجيل برحيله، وهو الشيء الذي لم يتقبله مجلس الإدارة.

وأكّد الرئيس للاعبين أنهم سيتحمّلون تبعات النتائج السلبية التي يحصدها الفريق منذ بداية الموسم الجاري، واستعداده لعرضهم على اللجنة التأديبية، خاصةً أولئك الذين يقودون حملةً ضد بن شيخة، ويرفضون بقاءه، في الوقت الذي لن يتردد في فسخ عقد أي لاعب يتضح له تهاونه في المباريات عن عمدٍ.

ويسعى بن عبد الله إلى طي الخلاف بين اللاعبين والمدرب قبل مباراة الإياب أمام كوارا النيجري، المقررة إقامتها، الأحد المقبل، بالملعب البلدي ببركان، لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني من منافسات كأس “كاف”، علمًا أن الفريق عاد بخسارة مفاجئة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد من مباراة الذهاب التي أجريت بنيجيريا.

يذكر أن فريق نادي بركان توج مع بداية الموسم الكروي بكأس السوبر الإفريقي بعد فوزه بنتيجة هدفين لصفر أمام جاره الوداد في مباراة أدارها بامتياز الحكم المونديالي الجزائري مصطفى غربال.