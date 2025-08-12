المدرب بن شيخة يعود إلى بيت اتحاد العاصمة

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة مساء الثلاثاء وبِصفة رسمية، عن تعيين التقني عبد الحق بن شيخة مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وسيخلف بن شيخة التقني محمد لاسات، الذي درب فريق “سوسطارة” في الفترة الأخيرة للموسم المنقضي، وقاد النادي في نهائي كأس الجمهورية، الذي انتهى بِالفوز والتتويج (2-0) على الجار شباب بلوزداد.

وكان عبد الحق بن شيخة قد درّب فريق اللّونَين الأحمر والأسود، ما بين ديسمبر 2022 وأكتوبر 2023، وقاده إلى إحراز كأس “الكاف” والكأس الإفريقية الممتازة. أما آخر عمل له فكان مع نادي مودرن المصري، في السداسي الأول للعام الحالي.