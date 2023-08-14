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رياضة

المدرب بن شيخة يقيّم تربص العاصمة (فيديو)

عمر سلامي
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المدرب بن شيخة يقيّم تربص العاصمة (فيديو)
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المدرب بن شيخة

أكد مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، أنه تم التركيز على الجانبين البدني والتكتيكي، خلال التربص الذي أجراه الفريق لمدة أسبوع، بالعاصمة.

وقال بن شيخة في تصريح للصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة: “عملنا على الجانب البدني كما ينبغي، كما ركزنا على الجانب التكتيكي، وسنواصل العمل خلال تربص تونس”.

وأضاف مدرب الاتحاد: “التربص الأول كان فرصة للاعبين الجدد من أجل الدخول في المجموعة، وكذا معرفة الأمور التكتيكية للفريق”.

وتابع بن شيخة: “برمجنا ثلاثة لقاءات في تربص تونس، وسنعمل هناك أكثر على الجانب التكتيكي حتى نكون على أتم الجاهزية “.

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