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رياضة

المدرب بوشكريو يكشف أسباب إقالته

عمر سلامي
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المدرب بوشكريو يكشف أسباب إقالته
ح.م
المدرب صالح بوشكريو

عقد المدرب صالح بوشكريو ندوة صحفية، تحدث خلالها عن الكثير من الأمور، من بينها أسباب إقالته مؤخرا من تدريب المنتخب الوطني لكرة اليد.

وقال بوشكريو: “من بين الخلافات مع رئيسة الاتحادية، تدخلها في عملي، فعندما طلبت خدماتي اشترطت عليها عدم التدخل في عملي، لكن ذلك لم يتحقق، وأصبحت تتدخل في كل شيء”.

وأضاف: “رفضت تنقل المنتخب للتربص في السعودية بسبب تكلفة التذكرة بـ 300مليون، وفضلت اللعب ضد قطر منتخب عالمي، الذي تكفل بكل مصاريف تنقلنا، وهذا أحد أسباب خلافي مع رئيسة الاتحادية”.

وتابع بوشكريو خلال تنشيطه ندوة صحفية بدار الصحافة الطاهر جحاووت بالعاصمة: “كنت أتقاضى أجرة 80 مليون في المنتخب سابقا، ووافقت على تخفيض راتبي إلى النصف، في حين أن المناجير العام يتقاضى ضعف أجرتي”.

وقال المدرب الوطني المقال، إن المناجير العام، رابح غربي، لم يقم بعمله، بل كان ينقل الأخبار لرئيسة الاتحادية، كما كان يقوم بتصوير اللاعبين خلسة، ويكتب تقارير عن اللاعبين والطاقم الفني للرئيسة.

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