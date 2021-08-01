المدرب بيولي يصر على ضم بن رحمة لميلان الإيطالي

مرشح لمزاملة بن ناصر

لا يزال نادي ميلان الإيطالي يصر على تدعيم صفوفه بخدمات الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مهاجم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، بطلب من المسؤول الأول عن العارضة الفنية للفريق ستيفانو بيولي.

كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، عن رغبة مدرب الميلان ستيفانو بيولي، في استقدام لاعب جزائري آخر إلى جانب إسماعيل بن ناصر بداية من الموسم القادم، ويتعلق الأمر باللاعب سعيد بن رحمة، لاعب وست هام الإنجليزي، وهذا خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، وذلك بالتزامن مع الرحيل المحتمل لرافائيل لياو، حيث يرغب بروسيا دورتموند الألماني في الحصول على خدماته، قبل غلق سوق الانتقالات، فضلا عن تقدم مهاجمي الفريق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي أوليفيي جيرو في السن.

وكان بن رحمة قد انتقل إلى وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه فشل في الحصول على مقعد أساسي، غير أن المعطيات تغيرت قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد في إنجلترا، حيث بات من بين أبرز اللاعبين المراهن عليهم.

حيث خطف الأضواء في التحضيرات مع فريقه الإنجليزي خلال المواجهات الودية التي خاضها لحد الآن، حيث يقدم مستويات جيدة خلال فترة التحضير الحالية للموسم المقبل، حتى أنه سجل هدفا رائعا خلال انتصار وست هام 6-2 على سيلتك الأسكتلندي يوم السبت الماضي، وآخر أمام فريقه السابق بريتنفورد أمس الأول.

ونظرا للمؤشرات الإيجابية التي أبان عنها وإظهاره الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها خلال المباريات التحضيرية لوست هام، والتي تنبئ بتقديمه مستوى مختلفا عن الذي قدمه في الموسم المنصرم، فإن موقع النادي أكد أن دور الدولي الجزائري سيكون محوريا في تشكيلة المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز خلال الموسم القادم.

ولم يتوان مدرب وست هام في توجيه رسالة إلى بن رحمة تحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية، بعد المردود الجيد الذي قدمه لحد الآن، إذ قال في تصريحات إعلامية: “أريد أن يلعب بن رحمة بمستواه المعروف الذي ظهر به في آخر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم”. وأضاف: “لقد كان في حاجة لبعض الوقت فحسب، من أجل التأقلم مع طريقة لعبنا، والأمور تسير بشكل جيد الآن”، وهي تصريحات تؤكد تغير نظرة المدرب الاسكتلندي نحو بن رحمة، ما يرشح الأخير للعب أدوار قيادية في صفوف النادي خلال الموسم الجديد.

وأمام هذا الوضع فإن مهمة “الروسينيري” في الظفر بخدمات الدولي الجزائري لن تكون سهلة على الإطلاق، رغم أن المدرب بيولي، وضع اسم بن رحمة على رأس العناصر المرغوب في ضمها لتشكيلته في الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن ميلان سيشارك في الموسم المقبل من رابطة أبطال أوروبا، بعد غياب استمر 7 سنوات، وهو ما قد يمنح بن رحمة فرصة الظهور في المسابقات الكبرى.