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رياضة

المدرب تيريم يُوضّح قراره بِشأن فغولي

علي بهلولي
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المدرب تيريم يُوضّح قراره بِشأن فغولي

تطرّق التقني فتيح تيريم مدرب فريق قلعة السرايا التركي، الأحد، إلى وضعية لاعبه الدولي الجزائري سفيان فغولي.

ويرتبط الجناح سفيان فغولي (31 سنة) مع نادي قلعة السرايا بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022. لكن منذ مطلع السنة الحالية على الأقلّ، والصحافة المحلية تتحدّث عن رغبة مسؤولي الفريق التركي في تسريح الدولي الجزائري هذه الصّائفة.

وقال المدرب فتيح تيريم في مؤتمر صحفي، نقل تفاصيله الإعلام التركي: “لم نستلم لِحدّ أيّ عرض لِتسريح سفيان فغولي. وإذا أراد البقاء فسنحترم قراره، لكن فيغولي سيكون حينها مطالبا بِاحترام قرارات إدارة النادي”.

ويُلمّح مدرب فريق الأحمر والأصفر إلى ارتفاع أجرة الدولي الجزائري (نحو 4 ملايين أورو سنويا)، ومطالبة إدارة النادي بِتخفيضها نظير قبول بقائه.

وأضاف المدرب فتيح تيريم أن كلامه عن فغولي ينطبق على ثلاثة زملاء له، بينهم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو (35 سنة)، الذي يقبض أجرة سنوية ضخمة تُقدّر بِنحو 5.2 ملايين أورو، وتنقضي مدّة عقده في صيف 2022.

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