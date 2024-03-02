المدرب جوزيه بيسيرو يفسخ عقده مع نيجيريا

كان على وشك تدريب "الخضر"

شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان البرتغالي جوزيه بيسيرو رحيله عن منتخب نيجيريا، بعد انتهاء عقده مع النسور الخضراء عقب نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي نظمتها كوت ديفوار في الفترة الأخيرة.

وكان بسيرو قد تفاوض مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لخلافة جمال بلماضي وأعطى حتى موافقته المبدئية، لكن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم فضل المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي من المنتظر أن يصل اليوم الأحد لإمضاء عقده وبداية العمل.

وكتب البرتغالي على حسابه الرسمي على موقع إكس، لقد أنهينا عقدنا مع الاتحاد الوطني النيجيري لكرة القدم بالأمس، لقد كان من دواعي الفخر والشرف تدريب فريق سوبر إيجلز.

وأضاف لقد كان 22 شهرًا من التفاني الهائل والتضحية والعاطفة والحماس الهائل، نشعر بشعور من الإنجاز، نود أن نعرب عن امتناننا للاتحاد الوطني النيجيري لكرة القدم، وخاصة جميع اللاعبين، الذين كانت القيادة معهم ممتعة للغاية.

واختتم حديثه قائلًا: ”يا رفاق، نحن شاكرون؛ لقد كان شرفًا لي أن أكون جزءًا من هذه العائلة، سوف أفتقدكم، ولكني سأكون هنا دائمًا من أجلكم، بغض النظر عن مكان وجودي، عناق كبير لكم جميعا”.

تجربة البرتغالي مع النسور الخضراء كانت جيدة للغاية بعدما ظهر الأخير بمستوي رائع خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، حتى الوصول إلى المباراة النهائية، قبل أن يخسر اللقب أمام كوت ديفوار بنتيجة 2-1.

وجلس البرتغالي على مقعد المدير الفني لفريق النسور بداية من 16 ماي 2021، وخاض مع منتخب نيجيريا 22 مباراة بين اللقاءات الودية والرسمية بجانب تصفيات كأس العالم، وبطولات كأس الأمم الإفريقية.

مباريات بيسرو الـ22 رفقة منتخب نيجيريا جاءت مقسمة بين 11 انتصار بالإضافة إلى أربعة تعادلات وسبع خسائر، وسجل لاعبو النسور 42 هدف واستقبلت شباكهم 26 هدف آخرين، وتم الاعتماد على 46 لاعبًا.

أمام مشوار رفقه منتخب نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية فخاض 7 مباريات جاءت مقسمة بين 5 انتصارات وتعادل بالإضافة إلى خسارة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.