-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار عبر 28 ولاية إلى غاية الجمعة
رياضة

المدرب حمدي يغادر نادي الخالدية البحريني

عمر سلامي
  • 154
  • 0
المدرب حمدي يغادر نادي الخالدية البحريني
أرشيف
المدرب ميلود حمدي

أعلن نادي الخالدية البحريني مغادرة المدرب الجزائري ميلود حمدي العارضة الفنية، بعد فك الارتباط بالتراضي.

وأشار الخالدية في بيان له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن النادي فك الارتباط مع المدرب حمدي بالتراضي بين الطرفين.

ووجه الخالدية الشكر لميلود حمدي وتمنى له حظا موفقا في المستقبل.

وعيّن النادي البحريني المدرب علي عاشور، لخلافة حمدي على رأس العارضة الفنية.

وكان ميلود حمدي قد تولي منصب المدير الفني للخالدية في الصيف الماضي بعقد يمتد لموسم واحد فقط.

وقاد المدرب الجزائري الخالدية للتأهل قبل أيام للدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك البحرين.

ويحتل الخالدية المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البحريني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر.

مقالات ذات صلة
عمّورة يُنذر حارس بوركينا فاسو قبل “الكان”

عمّورة يُنذر حارس بوركينا فاسو قبل “الكان”

بن طالب قد يكون ركيزة “الخضر” للمنافسة على لقب “الكان”

بن طالب قد يكون ركيزة “الخضر” للمنافسة على لقب “الكان”

سباق على طريق هيريس بفرنسا.. الجزائري بن ستيتي يحتل المركز الثاني

سباق على طريق هيريس بفرنسا.. الجزائري بن ستيتي يحتل المركز الثاني

معاقبة 3 لاعبين من وفاق سطيف

معاقبة 3 لاعبين من وفاق سطيف

سلاح المُقاطعة يدفع “بيما” إلى التخلّي عن المنتخب الصّهيوني

سلاح المُقاطعة يدفع “بيما” إلى التخلّي عن المنتخب الصّهيوني

كأس الجزائر.. قمّتان جواريتان في العاصمة وباتنة

كأس الجزائر.. قمّتان جواريتان في العاصمة وباتنة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد