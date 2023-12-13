المدرب حمدي يغادر نادي الخالدية البحريني

أعلن نادي الخالدية البحريني مغادرة المدرب الجزائري ميلود حمدي العارضة الفنية، بعد فك الارتباط بالتراضي.

وأشار الخالدية في بيان له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن النادي فك الارتباط مع المدرب حمدي بالتراضي بين الطرفين.

ووجه الخالدية الشكر لميلود حمدي وتمنى له حظا موفقا في المستقبل.

يعلن نادي الخالدية عن فك ارتباطه مع المدير الفني السيد ميلود حمدي #نادي_الخالدية pic.twitter.com/kq4DqQBSaO — نادي الخالدية (@alkhaldiyasc) December 12, 2023

وعيّن النادي البحريني المدرب علي عاشور، لخلافة حمدي على رأس العارضة الفنية.

وكان ميلود حمدي قد تولي منصب المدير الفني للخالدية في الصيف الماضي بعقد يمتد لموسم واحد فقط.

وقاد المدرب الجزائري الخالدية للتأهل قبل أيام للدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك البحرين.

ويحتل الخالدية المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البحريني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر.