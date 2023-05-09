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رياضة

المدرب رمان: الأوراق مكشوفة ومباراة المغرب ستلعب على جزئيات

عمر سلامي
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المدرب رمان: الأوراق مكشوفة ومباراة المغرب ستلعب على جزئيات
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أرزقي رمان

قال مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أرزقي رمان، أن الأوراق مكشوفة بين المنتخبين الجزائري والمغربي، وأن المباراة ستلعب على جزئيات.

وأضاف رمان في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء: “المنتخبان تقابلا من قبل في دورة شمال إفريقيا، ونهائي كأس العرب، واللاعبون يعرفون بعضهم البعض جيدا”.

وتابع: “الأوراق مكشوفة للمنتخبين، لدينا معلومات عنهم، ويملكون معلومات عنا، والمباراة ستلعب على جزئيات خاصة من الناحية الذهنية”.

وقال رمان عن التحضير لمباراة المغرب: ” التحضير عادي للقاء، مثلما حضرنا اللقاءات السابقة، التحضير خاص من الناحية التكتيكية لكن التعامل مع المباريات يبقى نفسه”.

ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، نظيره المغربي، سهرة الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة، بملعب الشهيد حملاوي، في إطار ربع نهائي كأس إفريقيا، الجارية بالجزائر.

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