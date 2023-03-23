المدرب رمان: الدورة الودية فرصة لتدارك النقائص قبل “الكان”

قال مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أرزقي رمان أن الدورة الودية التي يخوضها أشباله، حاليا في الجزائر، هي فرصة ذهبية، لتحضير أشباله والوقوف على الأخطاء وتصحيحها قبل انطلاق الكان .

وأكد رمان عقب الفوز وديا على جزر القمر بثلاثية لهدف واحد: ” هذه المباريات تفيدنا كثيرا، خاصة وأنها تمكننا من الوقوف على عديد الأمور الجماعية للتشكيلة، والفردية للاعبين”.

وأضاف أرزقي رمان: “أتيحت لتنا الفرصة لمواجهة ثلاثة منتخبات ودية، وهذا يتيح لنا التحضير جيدا، من خلال الوقوف على النقائص وتصحيحها مستقبلا”.

وفاز المنتخب الوطني لأقل من 17 سنىة، وديا على جزر القمر، بثلاثية لهدف، في إطار الدورة الودية الجارية بالجزائر، تحضيرا لكان أقل من 17 سنة، التي تحتضنها الجزائر نهاية شهر أفريل المقبل.

ويشارك في الدورة الودية إلى جانب الجزائر وجزر القمر، كل من منتخب مالي ، ومنتخب اليابان.