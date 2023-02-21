المدرب رمان: كنت أود خوض لقاءات ودية مع منتخبات إفريقية

كأس أمم إفريقيا 2023 لأقل من 17 سنة

أبدى المدرب الوطني لفئة أقل من 17 سنة، أرزقي رمان، تأسفه من عدم مواجهة منتخبات إفريقية خلال التربص التحضيري الذي جرى بالجزائر بالعاصمة من 13 إلى 20 فيفري الحالي، تحسبا لخوض كأس أمم إفريقيا-2023 بالجزائر (29 أفريل-19 ماي) والمؤهلة لمونديال الفئة البيرو-2023.

وفي تصريحه قال رمان: ”لقد تم تحقيق الأهداف الفنية المسطرة خلال هذا التربص. كنا نرغب في خوض مباريات دولية ودية تطبيقية ضد منتخبات إفريقية كان بإمكانها أن تكون امتحانا حقيقيا لفريقي من أجل الوقوف أمام النقائص والصعوبات التي يجدها في تلك المواجهات، لكن للأسف لم يكن ذلك متاحا لنا، رغم أن ذلك كان في البرنامج خلال تربصي ديسمبر الفارط وفيفري الحالي. الآن يبقى أمامنا شهري مارس وأفريل وأتمنى خوض مواجهتين وديتين خلالهما”.

وأمام استحالة برمجة لقاءات ودية مع منتخبات إفريقية، اكتفى المنتخب الوطني خلال التربص بمواجهتين أمام أندية محلية بملحق ملعب “نيلسون مونديلا” ببراقي. الأولى ضد فريق مولودية الجزائر لفئة أقل من 19 سنة (خسارة 4-2)، قبل الفوز أمام نصر حسين داي لفئة أقل من 21 سنة (4-2).

وعن المباراتين، قال الناخب الوطني: ”أنهما كانتا مدروستين بحكم أن فريقي مولودية الجزائر ونصر حسين داي يتمتعان بمستوى معتبر، لكن أعتبر أن اللعب ضد الأندية المحلية لا يحاكي المقابلات الدولية في هذا المستوى. لقد تعودنا على العمل في ظروف صعبة وأتمنى أن تكون الفترة التحضيرية المتبقية في المستوى”.

كما تطرق ارزقي رمان للتشكيلة التي ستدافع عن الألوان الوطنية خلال الموعد القاري، مؤكدا أن القائمة قد تم ضبطها بنسبة 90%. وأوضح قائلا: ”رغم أننا قمنا بضبط القائمة النهائية المشاركة في الدورة القارية بنسبة 90%، إلا أن تدعيم المجموعة في بعض المناصب لازال ضروريا، لأننا لم نقتنع ببعض الأسماء الجديدة. أتمنى فقط أن لا نواجه كابوس الإصابات وأن لا نلاقي أخبارا سيئة فيما يتعلق بالعمر البيولوجي للاعبين”.

وعن منافسي فريقه، أوضح رمان قائلا: “شرعنا في دراسة منافسينا في الكأس القارية من خلال معاينة مبارياتهم. ونسعى لحصد أكبر قدر من المعلومات عبر الاستعانة بشبكتنا في إفريقيا وذلك من أجل التحليل الجيد لجميع المعطيات الضرورية”.

ويطمح اللاعب السابق لرائد القبة أن يكرر نفس الإنجاز مع التشكيلة الوطنية التي قادها للتتويج بكأس العرب للفئة شهر سبتمبر الفارط، حينما فازت الجزائر على المغرب في الدور النهائي بضربات الترجيح 4-2 (1-1) بملعب سيق.

وتابع المدرب الوطني لاقل من 17 سنة حديثه: “سنقول كلمتنا في كأس أمم إفريقيا وهدفنا الرئيسي هو التأهل إلى المونديال القادم وذلك يمر عبر التأهل إلى الدور نصف النهائي. فإذا رأيت أن الفريق غير قادر على بلوغ أبعد محطة ممكنة، سأستقيل من منصبي. أنا واثق من إمكانات لاعبينا وعلى دراية تامة بقدرتهم على النجاح.”

واختتم رمان حديثه: “يمتاز اللاعب الجزائري بقدرته على تجاوز الوضعيات الصعب وتقديم مستويات كبيرة. نحن نشتغل بجدية وأتمنى أن نكون في أفضل جاهزية خلال الدورة”.

وسيجري التربص الإعدادي المقبل بين 24 و28 فيفري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، والذي سيكون مخصصا للاعبين المحليين.

للإشارة أن بطولة كأس أمم إفريقيا-2023 دون 17 سنة التي ستحتضنها الجزائر ستكون مؤهلة لكأس العالم-2023 للفئة التي ستجرى بالبيرو بين 10 نوفمبر و2 ديسمبر.

وسيلعب شبان “الخضر” خلال كأس أمم إفريقيا-2023 ضمن المجموعة الأولى التي سيستضيفها ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي والتي تضم منتخبات السنغال والكونغو والصومال. وسيكون اللقاء الافتتاحي لأشبال المدرب ارزقي رمان أمام منتخب الصومال يوم 29 أفريل المقبل بداية من الساعة الثامنة مساء.

وتتشكل المجموعة الثانية التي سيحتضن مبارياتها ملعب “الشهيد حملاوي بقسنطينة من منتخبات: نيجيريا، المغرب، جنوب إفريقيا، زامبيا، بينما تتكون المجموعة الثالثة التي ستتنافس بملعب 19-ماي-1956 بعنابة من الكاميرون (حامل اللقب)، مالي، بوركينا فاسو، جنوب السودان.