المدرب رمان يكثف من تحضيرات عناصره بالشلف

كأس أمم إفريقيا-2023 لأقل من 17 سنة

يكثف المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة تحضيراته بمناسبة اليوم الثالث لتربصه الإعدادي بولاية الشلف، من خلال تطبيق برنامج حصتين تدريبيتين يوميا، الصباحية مخصصة للجانب البدني والمسائية فنية- تكتيكية، تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 المقررة بالجزائر، وفق ما أفادته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وأوضحت الهيئة الفدرالية أن “مجموعة المدرب الوطني ارزقي رمان تضم 21 لاعبا ولهذا اكتفى ببرمجة مباراة تطبيقية تضم 9 لاعبين ضد 9 خلال الحصة المسائية. بينما كثف مدرب حراس المرمى، طارق نويوة، العمل مع حراسه الثلاثة: عماد بن فتيحة، حمو لعرابة وطارق حماد”.

وتضم قائمة الـ 21 لاعبا للفريق الوطني دون 17 سنة، وجهين جديدين، هما إلياس نايت عبد العزيز (نادي فرساي الفرنسي)، وإلياس يسير أدوس المنتمي لنجم بن عكنون (الجزائر).

وجرت الحصة التدريبية للفترة الصباحية بقاعة الجمباز لمدة ساعة من الزمن تحت إشراف المدرب المساعد والمحضر البدني للفريق، حسان نوغي، وفق المصدر ذاته.

ويدخل هذا التربص الإعدادي الذي انطلق يوم السبت الفارط في إطار تحضيرات شبان الخضر تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا-2023 للفئة، المقررة بالجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 29 أفريل و19 ماي المقبل، التي ستكون مؤهلة لمونديال البيرو-2023 (10 نوفمبر-2 ديسمبر).

قائمة الـ21 لاعبا المشاركين في تربص المنتخب الوطني تحت 17 سنة بالشلف:

بن فتيحة عماد (أكاديمية الفاف)، حمو لعرابة (اتحاد الجزائر)، طارق حماد (نادي بارادو)، يعقوب قاسي (أكاديمية الفاف)، يعقوبي نذير (أكاديمية الفاف)، بن عبد القادر فادي (أكاديمية الفاف)، نمر زياد (أكاديمية الفاف)، عمام فايز (أكاديمية الفاف)، بوعويش رامي (أكاديمية الفاف)، عبد الحق بن يدر (نادي بارادو)، عابد أنس (أكاديمية الفاف)، غالو أمين (نادي بارادو)، عقبة صويلح (أكاديمية الفاف)، بلقايد يوسف (نادي بارادو)، علاء الدين ليمان (أكاديمية الفاف)، يزيد عصام (شباب بلوزداد)، أناتوف مسلم (أكاديمية الفاف)، كساسي فتحي (أكاديمية الفاف)، شقرة أيمن (نادي بارادو)، إلياس نايت عبد العزيز (نادي فرساي الفرنسي)، إلياس يسير أوس (نجم بن عكنون).