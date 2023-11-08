المدرب زكري يعرض خدماته على اتحاد جدة

عرض المدرب الجزائري نور الدين زكري، خدماته على نادي اتحاد جدة السعودي، لتدريب الفريق، بعد إقالة المدرب البرتغالي سانتو.

ونشر المدرب زكري، عبر منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، منشورا يعرض من خلاله خدماته على الإتحاد السعودي.

وقال زكري: “أخبرني تويتر أنكم تبحثون عن مدرب خبير عنده UEFA pro وعنده شخصية”.

وأضاف: ” مدرب عنده كاريزما عنده ثقافة تكتيكية، عنده روح! عنده حماس !! وعنده شجاعة !!”.

عنده تحدي !! عنده مواقف !! حقق كل الأهداف مع الأندية الكبيرة والصغيرة بس جزائري الأصل مسلم”.

المدرب الجزائري نور الدين بن زكري يعلق على تغريدته التي عرض فيها خدماته التدريبية.#رياضة_سكوب pic.twitter.com/ASAij7g3kv — SBC channel (@SBC_Channel) November 6, 2023

وفي تصريحات له، علّق زكري على تغريدته حيث قال: “لا أرى نفسي أقل شأنا من المدربين الذين يعملون في السعودية”.

وأضاف: “قدمت نفسي للكرة السعودية من جديد، وليس للاتحاد فقط، دربت أندية كبيرة وصغيرة، وكل المشاريع التي دخلتها نجحت فيها”.

وتابع: “جمهور يعرف من هو المدرب زكري، لدي حب كبير لهذا النادي”.

وسبق للمدرب زكري وأن درب عدة أندية سعودية، آخرها نادي ضمك في موسم 2020 -2021 .