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رياضة

المدرب غوارديولا يستضيف 25 طفلا فلسطينيا بمخيمه الصيفي

الشروق أونلاين
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المدرب غوارديولا يستضيف 25 طفلا فلسطينيا بمخيمه الصيفي

شهدت النسخة السادسة من مخيم بيب غوارديولا الصيفي، الذي أُقيم في مدينة ريالب، حضور 25 طفلا فلسطينيا.

وحضر المدرب الإسباني بيب غوارديولا، تدريبات المواهب الشابة في الملعب، كما حرص على قضاء الوقت مع المشاركين والتحدث إليهم، قبل أن تختتم الزيارة بالتقاط صور تذكارية مع جميع المشاركين.

وشارك في النسخة السادسة من المخيم أكثر من 700 طفل وطفلة، تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا، وجاءت أبرز مستجدات نسخة هذا العام في طابعها الإنساني، إذ شهدت مشاركة 25 طفلا فلسطينيا.

ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة متكاملة تركز على تنمية الجانب الإنساني وتعزيز قيم التعايش، إلى جانب التطوير الرياضي.

واستفاد المشاركون مجددًا من المرافق الرياضية في مدينة ريالب، بإسبانيا، وعلى رأسها ملعب جاومي بونيل البلدي، معقل نادي إف سي ريالب.

ويظهر بيب غوارديولا تعاطفا كبيرا مع الشعب الفلسطيني ودعمه له في مختلف المناسبات، وكان آخرها الخطاب الذي ألقاه في إسبانيا أمام الجماهير، وتضمن كلمة مؤثرة عن الأوضاع الإنسانية في فلسطين.

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