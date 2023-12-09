المدرب فاريولي يفتح الباب لبقاء يوسف عطال في نيس

عقوبته الرياضية تنتهي في 20 ديسمبر الجاري

خرج مدرب نادي نيس، فرانسيسكو فاريولي، بتصريحات مثيرة للجدل، بشأن مستقبل الدولي الجزائري، يوسف عطال، مع الفريق الفرنسي، بعد نهاية العقوبة الرياضية التي تعرض لها من طرف الرابطة الفرنسية لمدة 7 مباريات، والمقررة في 20 ديسمبر الجاري.

وتحدث المدرب الإيطالي، بطريقة دبلوماسية عن بقاء عطال مع النادي الفرنسي، وهذا خلال الندوة الصحفية التي سبقت مواجهة نيس أمام ريمس اليوم الأحد، برسم الجولة الـ15 في الدوري الفرنسي.

وفتح فاريولي الباب أمام عودة مدافع الخضر بشكل ألي للمنافسة واستعادة مكانته رفقة تشكيلة نيس، قائلا: “الإجراء التأديبي المفروض على يوسف عطال سوف ينتهي بعد مباراة لانس المقررة في الـ20 ديسمبر الجاري، ومن ثم سيكون عطال متاحًا مرة أخرى”.

ولكن بقية كلام مدرب نيس عن اللاعب الجزائري كانت غامضة وغير واضحة، حيث قال: “حتى ذلك الحين، ليس هناك الكثير لإضافته.. الأمر نفسه ينطبق على جميع اللاعبين الموقوفين، يجب أن نركز كل اهتمامنا على اللاعبين المتاحين والعمل معهم”.

يذكر أن الرابطة الفرنسية لكرة القدم كانت عاقبت يوسف عطال باستبعاده عن المنافسة لـ7 مباريات كاملة على خلفية تضامنه مع فلسطين وتنديده بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسكيني بغزة.

بالإضافة إلى العقوبة الرياضية غير المستحقة، ينتظر أن يقف الدولي الجزائري أمام محكمة نيس بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، بتهمة التحريض على الكراهية.

جدير بالتذكير، أن خريج أكاديمية بارادو كان انضم إلى نادي نيس في صيف 2018 قادمًا من كورتري البلجيكي مقابل 350 ألف يورو. وتمكن من التألق وفرض نفسه كأحد أهم اللاعبين في تشكيلة الفريق وواحد من أبرز المدافعين في البطولة الفرنسية.