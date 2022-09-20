المدرب لاسات يوجه الدعوة لـ24 لاعبا تحسبا لمواجهتي السودان الودية 

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة لكرة القدم، محمد لاسات، الثلاثاء، عن قائمة تتكون من 24 لاعبا، للمشاركة في التربص الإعدادي المقرر من 19 إلى 27 سبتمبر الجاري تحسبا للمواجهة الودية المزدوجة ضد منتخب السودان المقررة ليومي 23 و26 سبتمبر الجاري بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء بداية من الساعة الرابعة زوالا، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية (فاف) عبر موقعها الرسمي .

وتدخل هذه المحطة التحضيرية في إطار استعدادات المنتخب الوطني لدورة اتحاد شمال إفريقيا لفئة أقل من 20 سنة، المقررة في الفترة الممتدة من 15 إلى 25 أكتوبر المقبل بمصر، والمؤهلة إلى نهائيات كاس إفريقيا للأمم 2023 بمصر كذلك.

قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في التربص :

جموي مالك، وناس نبيل مزيان، شريف رابح، شكال عفاري جاجي، اخريب لحلو، بركاني ستان، بوعوان عصام، عجوادي ماسيل عيساوريدة، بن احمد ياسين، مسعود سالم محمد، عطاء الله تيجاني، غايا ياسين، بولبينة عادل، سيرفانتاس نوا، هواري ياسين، بوناصر عبد الصمد، مصالي رفيق، باباي نزيم، شرشور كمال، بودراع سفيان،

دهيليس ريان، رحو جورس، طيراوي ياسين.