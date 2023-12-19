المدرب لكناوي يغادر اتحاد خنشلة

غادر المدرب نذير لكناوي العارضة الفنية لاتحاد خنشلة، بعدما فسخ عقده مع إدارة الفريق بالتراضي.

وأكدت الصفحة الرسمية لفريق اتحاد خنشلة، على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أنه بعد التحدث مع أعضاء مجلس الإدارة قرّر المدرب لكناوي نذير الانسحاب.

وأضافت أن الإدتارة والمدرب اتفقا على فسخ العقد الرابط بينهما بالتراضي.

ومن جهة أخرى قرّرت إدارة الفريق الاحتفاظ بمدرب الحراس و المحضر البدني.

وتعاقد اتحاد خنشلة قبل شهر من الآن مع المدرب لكناوي، خلفا للتونسي مراد العقبي، الذي استقال من منصبه.

واستهلكت فريق اتحاد خنشلة إجازتين للمدربين، وسيكون مطالبا بتسديد غرامة مالية من أجل استقدام ثالث مدرب له في الموسم.