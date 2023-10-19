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رياضة

المدرب ماركوس باكيتا يحل بالجزائر

عمر سلامي
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المدرب ماركوس باكيتا يحل بالجزائر
ح.م
ماركوس باكيتا

حلّ المدرب الجديد لشباب بلوزداد، البرازيلي ماركوس باكيتا، أمسية الأربعاء بالجزائر، للإشراف على العارضة الفنية للفريق.
ونشرت إدارة “الشباب” صورا للمدرب رفقة رئيس مجلس إدارة الفريق مهدي رابحي وناصر مكيداش، بالإضافة إلى المدرب المساعد صابر بن سماعيل ومدرب الحراس نسيم أوسرير.

وسبق لباكيتا وأن درب شباب بلوزداد خلال الموسم 2021 – 2022، وتوّج معه بلقب البطولة، كما وصل إلى الدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا.
وسيكون توقف البطولة فرصة من ذهب بالنسبة للمدرب باكيتا من أجل التعرف على التشكيلة أكثر، والتحضير، إلى جانب ضبط الأمور التكتيكية بعيدا عن ضغط المباريات.

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