المدرب مضوي يعود إلى وكر “النّسر الأسود”

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف سهرة الأربعاء، عن انتداب التقني خير الدين مضوي مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وسيخلف مضوي زميله بلال ديزي، الدي درّب فريق “النّسر الأسود” منذ فيفري الماضي.

وسبق لِخير الدين مضوي تدريب الوفاق 3 مرّات، ما بين 2013 و2019. كما لعب للفريق في منصب متوسّط ميدان، وذلك في الجزء الأكبر من مشواره الرّياضي.

وجلب المدرب خير الدين مضوي لِوفاق سطيف 6 تتويجات: رابطة أبطال إفريقيا، والكأس الإفريقية الممتازة، ولقبَي بطولة وطنية، ومثلهما من الكأس الجزائرية الممتازة.