المدرب نغيز خارج أسوار مولودية وجدة

قرر مجلس إدارة مولودية وجدة، الاستغناء عن المدرب الجزائري نبيل نغير بسبب النتائج السلبية التي سجلها الفريق منذ بداية الموسم.

وأكد فريق مولودية وجدة في بيان رسمي أن رئيسه عقد اجتماعا السبت مع المدرب نغيز، وتمّ تدارس الوضع الراهن للفريق، قبل أن يتفق الرجلان على إنهاء الارتباط بينهما.

ولم ينجح المدرب نغيز في تسجيل النتائج المرجوة، حيث يحتل مولودية وجدة المركز 14 برصيد 10 نقاط، من فوزين فقط، مع 4 تعادلات و6 هزائم.

واستغلت إدارة المولودية توقف البطولة، لاتخاذ هذا القرار، حتى يفسح المجال أمام المدرب الجديد للاستعداد دون ضغط، في فترة توقف البطولة.