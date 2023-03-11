المدرب ولد علي يعلن تسريح بوعالية ونشاط

كأس إفريقيا 2023 لأقل من 23 سنة:

التحق لاعبا شبيبة القبائل، فارس نشاط وكسيلة بوعالية، بفريقهما، بعد قبول مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 سنة، نورالدين ولد علي، تسريحهما من أجل تدعيم صفوف الشبيبة التي تستعد للمقابلة الهامة التي لعبت أمس أمام فيتا كلوب الأنغولي بملعب 5 جويلية لحساب الجولة الرابعة (المجموعة الأولى) من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، حسب ما أفاد بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضح بيان الهيئة الفدرالية، أن “تربص المنتخب الوطني بسيدي موسى تحسبا لمواجهة منتخب غانا ضمن تصفيات الدور الأخير المؤهلة لكأس إفريقيا 2023، يكتسي أهمية كبيرة، لكن منافسات الأندية الجزائرية لها هي الأخرى أهميتها البالغة، الأمر الذي جعل الناخب الوطني ولد علي يتخذ قرار تسريح المدافع نشاط ومتوسط الميدان بوعالية للالتحاق بفريقهما شبيبة القبائل الذي لا يزال في سباق المنافسة الإفريقية”.

وكان المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، قد شرع الخميس المنصرم في تربص تحضيري بمدينة عنابة من 9 إلى 13 مارس، استعدادا للمواجهة المزدوجة مع غانا شهر مارس الجاري، لحساب الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2023.

وكان من المفروض أن يواجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره الإثيوبي (8-9 مارس) بأديس بابا في مقابلة الذهاب وفي (12-13 مارس) بالجزائرفي الإياب، ضمن الدور الثاني المكرر، إلا أن الفريق الإثيوبي قرر الإنسحاب، ليواجه “الخضر” بذلك في الدور الثالث والأخير منتخب غانا.

وتجرى مقابلة الذهاب التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني، يوم الجمعة 24 مارس الجاري بملعب 19 ماي 1956 بعنابة على العاشرة ليلا، فيما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 28 من نفس الشهر بكوماسي الغانية. وتقام كأس أمم إفريقيا-2023 من 2 إلى 26 نوفمبر القادم، حيث سيتأهل الثلاثة الأوائل الى الألعاب الأولمبية باريس-2024 (26 جويلية-11 أوت).