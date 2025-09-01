المدرسة العليا للمصرفة تنظم مسابقة وهذه شروطها

أعلنت المدرسة العليا للمصرفة عن تنظيم مسابقة بغرض الالتحاق بالدفعة الخامسة لطور الماستر تخصص ” نقد وبنك ” التي ستنطلق بصيغة الدوام الكامل اعتبارا من شهر أكتوبر 2025.

وحددت المدرسة شروط الالتحاق بالمدرسة بأن يكون المترشح قد تحصل على الأقل على شهادة الليسانس من جامعة معترف بها، أو استكمل ثلاث سنوات من الدراسة في إحدى المدارس العليا في التخصصات التالية: العلوم المالية والمحاسبة، علوم التسيير، علوم تجارية، علوم اقتصادية، أو علوم تكنولوجيا.

أو أن يكون المترشح حائزا على الشهادة العليا للدراسات المصرفيية (، أو على شهادة ليسانس ” مناجمنت وبنك ” للمدرسة العليا للمصرفة.

وألا يتعدى المترشح سن 28 سنة يوم المسابقة. كما يشترط أيضا أن يكون المترشح متحصلا على معدل عام لمجمل مشواره الدراسي لا يقل عن 12/20 من دون إعادة لأي من سنوات الدراسة.

وسيسمح للخمس الأوائل من طور ليسانس “مناجمنت وبنك” الدفعة الثالثة من الالتحاق بالدفعة الخامسة لطور الماستر “نقود وبنوك”، بدون اجتياز المسابقة، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة للبنوك الراعية.

وتجرى التسجيلات عبر الموقع الالكتروني في الفترة الممتدة من 07 إلى غاية 15 سبتمبر 2025 على 09 صباحا.