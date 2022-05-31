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الجزائر

المدرسة الوطنية للإدارة تفتح مسابقة وطنية للتوظيف بهذه الشروط!

الشروق أونلاين
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المدرسة الوطنية للإدارة تفتح مسابقة وطنية للتوظيف بهذه الشروط!

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، المدرسة الوطنية للإدارة عن فتح مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 120 طالب

وجاء في شروط المشاركة حسب بيان وزارة العدل ان يكون المترشح يتمتع بالجنسية جزائرية وأن يكونوا بالغين من العمر 28 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة.

ومن ضمن الشروط أن يكونوا متحصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في فروع الحقوق، العلوم الاقتصادية، علوم التسيير، العلوم التجارية، العلوم المالية والمحاسبة، المناجمنت، العلوم السياسية.

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