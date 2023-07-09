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الجزائر

المدرسة الوطنية للإدارة تفرج عن قائمة المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية

الشروق أونلاين
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المدرسة الوطنية للإدارة تفرج عن قائمة المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية
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المدرسة الوطنية للإدارة

أفرجت المدرسة الوطنية للإدارة يوم الأحد عن القائمة الكاملة للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية للالتحاق بالمدرسة.

وتشمل القائمة أسماء 3019 مترشحا مقبولا لدخول الاختبارات الكتابية للقبول بالمدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري” بالعاصمة بتاريخ 16 سبتمبر المقبل.

كما نشرت المدرسة قائمة المترشحين غير المقبولين، مشيرة إلى إمكانية تقدّمهم بطعون في الفترة ما بين 9 و16 جويلية الجاري.

وتعتبر المدرسة الوطنية للإدارة، التي أسست سنة 1964، معقل تخريج الإطارات الإدارية في الجزائر، وحتى بعض الدول المجاورة. حيث يشغل عدد مهمّ من خرّيجيها مناصب سامية في الدولة.

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