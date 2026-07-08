المدرّب الجديد للخضر سيكونُ أمام وضعية لا يُحسد عليها ضدّ زامبيا وبورندي في تصفيات “كان” 2027

بسبب اعتزال محرز وبن سبعيني وماندي ومعاقبة زيدان وبلغالي في سبتمبر

سيكونُ مدرّب المنتخب الوطني الجديد، الذي سيخلف السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، في الأيام القليلة القادمة، أمام وضعية لا يُحسد عليها خلال التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل، على اعتبار أنّه سيستلم منتخبًا منهارًا نفسيًا بسبب المشاركة السلبية في كأس العالم 2026، فضلاً عن قرار “كوادر” المنتخب الاعتزال بشكل رسمي في صورة القائد رياض محرز، رامي بن سبعيني وكذا عيسى ماندي، وهو الأمر الذي سيجعل المدرّب الجديد يُسابق الزّمن لإيجاد الحلول اللاّزمة لتخطّي المرحلة القادمة، خصوصًا وأنّ التشكيلة الوطنية ستكون محرومة من خدمات حارس المرمى لوكا زيدان ورفيق بلغالي، بسبب العقوبة المسلّطة عليهما من قبل الاتّحاد الإفريقي لكرة القدم، تحسّبا للجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2027 التي ستحتضنها كلّ من كينيا، أوغندا وتنزانيا في القترة ما بين 19 جوان إلى 17 جويلية من العام المقبل 2027، علما أنّ المنتخب الوطني الذي سيفتتح التصفيات شهر سبتمبر، يتواجد في المجموعة التاسعة التي تضمّ منتخبات زامبيا، بوروندي والطوغو.

ويغيبُ الحارس زيدان والمدافع بلغالي عن مباراتي زامبيا وبورندي بسبب العقوبة التي سّلطها عليهما الاتّحاد الإفريقي للكرة، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها نهاية مباراة ربع نهائي “الكان” الأخيرة التي جرت في المغرب ضدّ نيجيريا، وذلك بسبب المناوشات التي حدثت بين لاعبي المنتخبين عقب صافرة النهاية، الأمر الذي جعل حكم المباراة وقتها السنغالي عيسى سي، يدوّن تقريرًا أسودًا ضدّ زيدان وبلغالي، وهو الأمر الذي جعل لجنة الانضباط على مستوى “الكف” تسلّط عقوبة الإيقاف في حقّ اللاّعبين لأربع مباريات، منها مباراتان نافذتان ومباراتان مع وقف التنفيذ.

وسيكون منصب حراسة المرمى أهم ما سيؤرق الطّاقم الفني الجديد بسبب غياب الحارس الأوّل لوكا زيدان تحت طائل العقوبة، الذي تلقّت شباكه سبعة أهداف كاملة في ثلاث مباريات، فضلاً عن عدم قدرة الحارس الثّاني أسامة بن بوط على فرض نفسه عقب مشاركته أساسيًا ضدّ منتخب النمسا في الجولة الثانية من المونديال، بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف كاملة في أول ظهور رسمي له بألوان المنتخب الأوّل، كذلك الأمر على مستوى الدّفاع الذي سيكون الشغل الشاغل بالنسبة للمدرّب الجديد، بسبب الأخطاء البدائية التي ارتُكبت في المونديال ولعل أهمّ ما سيزيد الطينة بلّة هو اعتزال الثنائي ماندي وبن سبعيني في ظرف حسّاس بالنسبة للمنتخب.

جدير بذكره، أنّ الجولتين الأولى والثانية من تصفيات “كان” 2027 ستنطلق في الفترة ما بين 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر من العام الجاري، قبل أن تُستأنف المنافسة بخوض الجولتين الثالثة والرّابعة في الفترة ما بين 9 نوفمبر إلى غاية 17 من ذات الشهر، ثمّ الجولتين الخامسة والسّادسة من 22 إلى 30 مارس من العام الجديد 2027، على أن تُمنح بطاقة تأهّل إضافية إلى منتخب آخر نحو المرحلة النهائية من المنافسة القاريّة في كلّ مجموعة تضمّ المنتخب المنظّم للدورة القادمة، علماً أنّ المباراة الافتتاحية ستجري يوم 19 جوان 2027، بينما تُقام المباراة الختامية يوم 17 جويلية، في انتظار الإعلان الرسمي عن البلد الذي سيحتضن مباراتي الافتتاح والنّهائي من قبل الاتّحاد القارّي للكرة.