المدرّب السّابق لـ “غشة” يقترب من الإشراف على بن سبعيني

قدّم التقني إيدين ترزيتش، الخميس، استقالته من تدريب فريق بوروسيا دورتموند الألماني. بعد موسمَين من العمل.

وفي تقرير نشرته صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن التقني التركي نوري شاهين يقترب من تدريب فريق بوروسيا دورتموند. وأضافت أنه بقيت بعض التفاصيل لِتوقيع العقد.

وسبق لِنوري شاهين (35 سنة) أن ارتدى زيّ نادي دورتموند في منصب متوسّط ميدان، ما بين 2005-2011 و2013-2018.

وفي شقّ التدريب، أشرف نوري شاهين على فريق أنطاليا سبور التركي ما بين 2021 و2023، وكان المهاجم حسام غشة لاعبا له. وانطلاقا من جانفي الماضي وحتّى نهاية الموسم، شغل منصب مساعد مدرب نادي بوروسيا دورتموند.

وبِخصوص المدافع رامي بن سبعيني (29 سنة)، فهو يرتبط مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2023 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2027.