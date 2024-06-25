المدرّب بن دريس يرمي المنشفة

غادر المدرب رضا بن دريس، الثلاثاء، العارضة الفنية لِفريق ترجي مستغانم، الصّاعد حديثا إلى بطولة القسم الوطني الأوّل.

وكان التقني بن دريس قد استهلّ مهام تدريب الترجي في جانفي الماضي، قبل أن يقود الفريق إلى حظيرة النخبة التي تركها في أواخر التسعينيات.

ولم تُصدر إدارة نادي ترجي مستغانم أيّ بيان بِهذا الشّأن، ولكن الأصداء الواردة من بيت الفريق تقول إن المدرّب بن دريس رفض مواصلة العمل، والنادي غير مستعدّ لِخوض غمار بطولة قوية في الموسم المقبل، على غرار عدم حصول الإدارة على أيّ دعم مادّي ملموس، يُموّل خزينة النادي، وانتدابات اللاعبين، والتحضيرات الصّيفية.