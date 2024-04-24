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رياضة

المدرّب بوقرة يتنفّس قليلا

علي بهلولي
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المدرّب بوقرة يتنفّس قليلا

تنفّس المدرّب الجزائري مجيد بوقرة مساء الأربعاء قليلا، في انتظار الجولة الأخيرة من عمر البطولة قطرية.

وفاز فريق المرخية تحت إشراف المدرّب بوقرة بِنتيجة (1-2)، على المُضيّف نادي العربي. في مباراة بِرسم الجولة الـ 21 وقبل الأخيرة من عمر البطولة القطرية.

وبات فريق المرخية يجمع 17 نقطة في المركز الـ 11 وقبل الأخير، ويشغل نادي العربي الرّتبة الـ 7 بِرصيد 26 نقطة.

ويتقدّم فريق المرخية بِفارق 3 نقاط عن صاحب الرّتبة الـ 12 والأخيرة نادي معيذر، بينما يتخلّف بِفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الـ 10 فريق الأهلي.

وينزل صاحب الرّتبة الـ 12 إلى القسم القطري الثاني، بينما يضطرّ صاحب المركز الـ 11 لِخوض مواجهة السدّ مع نائب رائد بطولة القسم الثاني.

وفي الجولة الـ 22 والأخيرة بِتاريخ الـ 28 من أفريل الحالي، يلعب رجال المدرب بوقرة مع الزّائر نادي أم صلال (الرّتبة الـ 6 بِرصيد 27 نقطة)، ويُواجه فريق معيذر المُضيّف نادي العربي. ويتبارى نادي الأهلي بِميدانه مع الوكرة (الرّتبة الـ 4 بِرصيد 38 نقطة).

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