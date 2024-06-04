المدرّب بوقرة يُودّع نادي المرخية

انتهت مساء الثلاثاء مهام المدرّب مجيد بوقرة مع نادي المرخية القطري، بعد سبعة أشهر ونصف الشهر من العمل.

وقالت إدارة نادي المرخية في بيان لها: “شكرا لك مجيد بوقرة، ولِبقية زملائك في الجهاز الفني. نتمنّى لكم التوفيق في عملكم المستقبلي”.

وكان يُفترض أن تنقضي مدّة عقد المدرّب بوقرة في صيف 2026، ولكن نزول نادي المرخية في الأيّام القليلة الماضية إلى القسم الثاني القطري، يكون قد عجّل بِرحيله.

للإشارة، فإن مجيد بوقرة اصطحب معه في العمل كلّا من المدرّب المساعد جمال مصباح، ومدرب الحرّاس محمد بن حمو. الثنائي اللذان عملا معه في الجهاز الفني للمنتخب الوطني المحلّي، وتجارب أُخرى سابقة.