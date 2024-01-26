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رياضة

المدرّب رونار يردّ بِخصوص تدريب منتخب إفريقي

الشروق الرياضي
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المدرّب رونار يردّ بِخصوص تدريب منتخب إفريقي
ح.م
هيرفي رونار.

ردّ التقني الفرنسي هيرفي رونار مدرّب المنتخب النّسوي لِبلده، الجمعة، على أنباء إشرافه الفنّي على “الخضر” أو كوت ديفوار أو فريق آخر.

وتردّد اسم التقني رونار بِقوّة لِخلافة جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، كما تحدّثت الصحافة الإيفوارية عن مساعٍ في الخفاء لِاتحاد الكرة المحلّي، من أجل جلب المدرب الفرنسي لِقيادة “الفيلة” بداية من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2024، في مهمّة مُؤقّتة. بعد تنحية النّاخب الوطني جون لويس غاسي.

وقال هيرفي رونار إنه يُركّز على عمله في العارضة الفنية للمنتخب النّسوي الفرنسي، ويطمح إلى تحقيق حصيلة إيجابية في أولمبياد العاصمة باريس، المُبرمج ما بين جويلية وأوت المقبلَين.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لِصحيفة “ليكيب” الفرنسية ونشرتها، الجمعة، إنه سيعمل مع المنتخب النّسوي لِبلده حتّى نهاية العقد في أوت المقبل. وبعدها يتّخذ قرارا مُناسبا بِخصوص الوجهة الجديدة.

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