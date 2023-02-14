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الجزائر

المدية: الإطاحة بعصابة تروج المخدرات وسط المتمدرسين

الشروق أونلاين
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المدية: الإطاحة بعصابة تروج المخدرات وسط المتمدرسين
ح.م
صورة تعبيرية

أطاحت شرطة ولاية المدية بعصابة تقوم باستغلال القصر للترويج للمخدرات وسط المتمدرسين في المؤسسات التربوية.

وحسب بيان للأمن، فقد تمكنت الشرطة القضائية بالمدية من الإطاحة بشخصين كانا يستغلان قاصراتان لترويج المؤثرات العقلية وسط المتمدرسين والمراهقين.

وتعود وقائع القضية إلى تبليغ إحدى الأمهات عن استغلال ابنتها القاصر من طرف شخص في ترويج المؤثرات العقلية بالمحيط المدرسي وتحريضها على فساد الأخلاق بعد إدخالها إلى عالم الإدمان.

وعليه تم فتح تحقيق وتحديد هوية المتورط الذي تم توقيفه في ظرف قياسي، مع الكشف عن شريك له وضحية ثانية قاصرة صديقة الضحية الأولى.

وبعد التعمق في التحقيق تبين أن المشتبه فيهما استغلا القاصرتان في ترويج المؤثرات العقلية وسط المتمدرسين، بعد أن أدخلاهما إلى عالم الإدمان. يوضح المصدر ذاته.

وأكد البيان تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا أين صدر في حقهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل. فيما تم إصدار أمر علاج لإحدى الضحيتين بمركز مكافحة الإدمان.

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