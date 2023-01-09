المدية: فتاة عشرينية تقود شبكة لترويج المخدرات

أطاح أمن ولاية المدية، بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وسط الأحياء السكنية، تقودها فتاة عشرينية.

وتم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، حيث أمر بإيداعهم مؤسسة إعادة التربية والتأهيل، وذلك عن قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض العرض والبيع.

وجاء في بيان للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بالمدية تمكنت في عمليتين متفرقتين، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية من بين أفرادها فتاة عشرينية.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها لاسيما جرائم الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف البيان أن الفتاة كانت تستقل سيارة أجرة للتنقل وسط أحياء مدينة المدية لترويج السموم.

فيما تم في العملية الثانية التي جاءت استغلالا لمعلومات من طرف عناصر الضبطية القضائية لنفس المصلحة، عن تواجد شخصين مشتبه فيها يقومان بترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة المدية.

وبناء على المواصفات المقدمة بشأنهما تم التعرف عليهما، ليتم وضع خطة أمنية للإطاحة بهما، اين تم توقيفهما في حالة تلبس من طرف عناصر الشرطة بالزي المدني.

وأسفرت العمليتين عن حجز كمية من المؤثرات العقلية، و أدوات تستعمل في تقطيع المخدرات، بالإضافة إلى مبالغ مالية من عائدات الاتجار في السموم.