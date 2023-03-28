المديرة العامة لمجمّع “أونجي” الفرنسي في الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، إيزابيل كوشر المديرة العامة لمجمع أونجي “ENGIE” الفرنسي للطاقة.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الجانبان “حالة العلاقات القائمة بين مجمع سوناطراك وأونجي في مجال الغاز الطبيعي، وسبل وآفاق تعزيز التعاون بين الشركتين”.

كما تطرق الطرفان إلى “الحالة الراهنة للسوق الدولي للغاز الطبيعي وتطوره. فضلا عن:

الفرص التجارية والآفاق المستقبلية للاستثمار في مجال تصدير الكهرباء الخضراء، والطاقات الجديدة والمتجددة. لاسيما تطوير الهيدروجين، وإنجاز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. بالإضافة إلى التعاون في مجال التكنولوجيات الجديدة والتكوين.

ويعتبر “أونجي” الفرنسي أكبر مجمّع طاقوي في العالم. حيث يزيد رقم أعماله السنوي عن 60 مليار دولار، حسب أرقام العام 2019.