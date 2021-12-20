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الجزائر

المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن مسابقة توظيف عبر 7 ولايات

الشروق أونلاين
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المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن مسابقة توظيف عبر 7 ولايات

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الإثنين، عن فتح مسابقة توظيف لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز عبر 7 ولايات.

وأفاد بيان للمصالح المعنية “تعلن المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين رتبة عامل مهني من المستوى الأول، بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي، على أساس الانتقاء وبناءً على دراسة الملف، لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز (الجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة، بشار ورقلة، تمنراست)، بعنوان سنة 2021”.

وأوضحت  المديرية أنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة وكذا الإطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام وتويتر.

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