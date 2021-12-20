المديرية العامة للأمن الوطني تنشر توضيحا حول مسابقة التوظيف

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني، الإثنين، توضيحا حول إيداع ملفات المشاركة في مسابقة التوظيف التي أعلنت عنها.

وتبعا لاستفسارات عديدة حول إيداع ملف مسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين، أوضحت الجهة المعنية أن العملية تتم على مستوى المصالح الجهوية للمالية والتجهيز عبر الولايات المعنية.

هذا وأعلنت المديرية، عن فتح مسابقة توظيف لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز عبر 7 ولايات.

وأفاد بيان للمصالح المعنية “تعلن المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين رتبة عامل مهني من المستوى الأول، بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي، على أساس الانتقاء وبناءً على دراسة الملف، لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز (الجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة، بشار ورقلة، تمنراست)، بعنوان سنة 2021”.

وأوضحت المديرية أنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة وكذا الإطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام وتويتر.