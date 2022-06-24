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الجزائر

المديرية العامة للأمن الوطني: هذه شروط حضور حفل افتتاح الألعاب المتوسطية  

الشروق أونلاين
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المديرية العامة للأمن الوطني: هذه شروط حضور حفل افتتاح الألعاب المتوسطية  

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، إن حضور حفل افتتاح العاب البحر الأبيض المتوسط، لن يكون إلا باستظهار التذكرة الإلكترونية المقتناة والمعتمدة من طرف اللجنة المنظمة.

وجاء في بيان لذات المصالح “تُعلم المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين المتوجهين، لحضور حفل افتتاح الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بولاية وهران، يوم السبت 25 جوان 2022، أن الدخول إلى المركب الرياضي يكون بالتذكرة الإلكترونية المقتناة والمعتمدة من طرف اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط”.

وتابع بيان المديرية العامة للأمن الوطني “في هذا الصدد تُذكر الجمهور الرياضي، بأن كل من لا يحوز على هذه التذكر لا يتنقل للملعب، لأن الأماكن على مستوى المدرجات محجوزة وفق الترقيم المدون على التذكرة الالكترونية المقتناة”.

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