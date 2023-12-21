المديرية العامة للأمن تعلن عن فتح مسابقة للتوظيف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الخميس، عن فتح مسابقة لتوظيف أعوان متعاقدين بموجب عقود محددة المدة، بالتوقيتين الكامل والجزئي.

وحسب ما جاء في بيان للمديرية، سيتمّ إجراء هذه المسابقة عن طريق الانتقاء بناء على دراسة الملف، لتوظيف 176 عاملا مهنيا من المستوى الأول، لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز بولايات:

الجزائر،

البليدة،

وهران،

قسنطينة،

ورقلة،

بشار،

وتمنراست.

ويشترط في الراغبين بالترشح لهذه الوظائف، اللياقة المدنية التي تتماشى مع النشاط الواجب ممارسته، وفق ما يوضحه البيان المنشور على الموقع الرسمي لذات المصالح.

وتتكوّن ملفات المشاركة في المسابقة من طلب خطي، ونسخة من بطاقة التعريف، إلى جانب بطاقة المعلومات التي تملأ من طرف المترشح، بعد تحميلها من الموقع.

وتودع الملفات على مستوى المصالح الجهوية للمالية والتجهيز في الولايات المعنية بالمسابقة، قبل تاريخ 10 جانفي المقبل، يضيف البيان.