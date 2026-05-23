المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي إدريس دقيق

وجاء في بيان للمديرية “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بخالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الصحفي الرياضي القدير إدريس دقيق، الذي وافته المنية، بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعطاء والاحترافية.”

وأضافت “يُعد الفقيد من أبرز الأسماء الإعلامية الرياضية في الجزائر، حيث تميز بتخصصه في العديد من الرياضات، على غرار ألعاب القوى، كما ارتبط اسمه بالقسم الرياضي للتلفزيون الجزائري، الذي واكب من خلاله كبرى التظاهرات الرياضية وطنيا ودوليا، تاركا بصمة مميزة ومسارا مهنيا مشرفا.”

وتابعت المديرية “وبهذا المصاب الأليم نعزي أنفسنا والأسرة الإعلامية كافة، ونسأل الله القدير في هذه الأيام المباركة، أن يغفر له، ويرحمه، ويجعل ما قدمه من جهد في ميزان حسناته.”