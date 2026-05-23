-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي إدريس دقيق

الشروق أونلاين
  • 138
  • 0
المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي إدريس دقيق

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، تعازيها إلى عائلة الصحفي الرياضي القدير إدريس دقيق، الذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعطاء والاحترافية.

وجاء في بيان للمديرية “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بخالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الصحفي الرياضي القدير إدريس دقيق، الذي وافته المنية، بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعطاء والاحترافية.”

وأضافت “يُعد الفقيد من أبرز الأسماء الإعلامية الرياضية في الجزائر، حيث تميز بتخصصه في العديد من الرياضات، على غرار ألعاب القوى، كما ارتبط اسمه بالقسم الرياضي للتلفزيون الجزائري، الذي واكب من خلاله كبرى التظاهرات الرياضية وطنيا ودوليا، تاركا بصمة مميزة ومسارا مهنيا مشرفا.”

وتابعت المديرية “وبهذا المصاب الأليم نعزي أنفسنا والأسرة الإعلامية كافة، ونسأل الله القدير في هذه الأيام المباركة، أن يغفر له، ويرحمه، ويجعل ما قدمه من جهد في ميزان حسناته.”

مقالات ذات صلة
صندوق التقاعد يطلق قروضا بنسب منخفضة وخدمات رقمية جديدة

صندوق التقاعد يطلق قروضا بنسب منخفضة وخدمات رقمية جديدة

تكريم الخليفة العام للفيضة التيجانية بالسنغال في جامع الجزائر

تكريم الخليفة العام للفيضة التيجانية بالسنغال في جامع الجزائر

مصالح الأمن تحجز أزيد من 34 كلغ من الكوكايين

مصالح الأمن تحجز أزيد من 34 كلغ من الكوكايين

عطاف يُسلّم رسالة الرئيس تبون إلى الرئيس المصري

عطاف يُسلّم رسالة الرئيس تبون إلى الرئيس المصري

الخلافات أصبحت من الماضي وروبير مينار يتحمل المسؤولية

الخلافات أصبحت من الماضي وروبير مينار يتحمل المسؤولية

“ثورة رقمية” لفتح آفاق جديدة أمام الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية

“ثورة رقمية” لفتح آفاق جديدة أمام الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد