المديرية العامة للجمارك تعلن عن مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للجمارك عن فتح باب التوظيف الخارجي على أساس الإختبارات والشهادات للإلتحاق بعدد من المناصب.

وكشفت المديرية في بيان لها عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي للإلتحاق بالرتبة تقني سامي لتكنولوجيات الإعلام والإتصال وذلك (على أساس الاختبارات).

كما فتحت باب التوظيف على أساس الشهادات للإلتحاق بمنصب كاتب مديريــة رئيسي، طبيب عام للصحة العمومية وممرض للصحة العمومية.

وللإطلاع على شروط وكيفيات الترشح وتحميل استمارة التسجيل، دعت المديرية المهتمين إلى زيارة موقعها الرسمي: https://douane.gov.dz/spip.php?article198