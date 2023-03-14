المديرية العامة للجمارك تكشف عن قائمة المترشحين المقبولين لمسابقة التوظيف

كشفت المديرية العامة للجمارك عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز مسابقة التوظيف المعلن عنها في شهر فيفري الماضي.

وفي بيان لها، أوضحت المديرية أن المسابقة ستجرى يومي 19 و20 مارس 2023 بمعهد الترجمة، جامعة الجزائر 02 – بوزريعة.

وللإطلاع على القائمة النهائية للمترشحين نشرت المديرية روابط التالية:

https://douane.gov.dz/spip.php?article522

https://douane.gov.dz/spip.php?article523

أعلنت مديرية الجمارك، الأحد 19 فيفري، عن مسابقة توظيف خارجي جديدة في 6 شعب.

وحسب بيان للمديرية: تعلن المديرية العامة للجمارك عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي بعنوان السنة المالية 2022 للالتحاق بالشعب التالية:

– الإدارة العامة

– الترجمة

– الإعلام الآلي

– الإحصاء

– الوثائق والمحفوظات

– السكن والعمران

– الصحة العمومية

لتحميل استمارة التسجيل والإطلاع على شروط وكيفيات التسجيل وكافة المعلومات المتعلقة بإيداع ملفات الترشح، يرجى زيارة الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية عبر الرابطين الإلكترونيين التاليين:

https://bit.ly/3EgM1A0

https://bit.ly/3Kmuha6