-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: رياح قوية عبر كافة الولايات الساحلية
الجزائر

المديرية العامة للجمارك تكشف عن قائمة المترشحين المقبولين لمسابقة التوظيف

الشروق أونلاين
  • 29191
  • 0
المديرية العامة للجمارك تكشف عن قائمة المترشحين المقبولين لمسابقة التوظيف
أرشيف

كشفت المديرية العامة للجمارك عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز مسابقة التوظيف المعلن عنها في شهر فيفري الماضي.

وفي بيان لها، أوضحت المديرية أن المسابقة ستجرى يومي 19 و20 مارس 2023 بمعهد الترجمة، جامعة الجزائر 02 – بوزريعة.

وللإطلاع على القائمة النهائية للمترشحين نشرت المديرية روابط التالية:

https://douane.gov.dz/spip.php?article522
https://douane.gov.dz/spip.php?article523

أعلنت مديرية الجمارك، الأحد 19 فيفري، عن مسابقة توظيف خارجي جديدة في 6 شعب.

وحسب بيان للمديرية: تعلن المديرية العامة للجمارك عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي بعنوان السنة المالية 2022 للالتحاق بالشعب التالية:

– الإدارة العامة
– الترجمة
– الإعلام الآلي
– الإحصاء
– الوثائق والمحفوظات
– السكن والعمران
– الصحة العمومية

لتحميل استمارة التسجيل والإطلاع على شروط وكيفيات التسجيل وكافة المعلومات المتعلقة بإيداع ملفات الترشح، يرجى زيارة الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية عبر الرابطين الإلكترونيين التاليين:

https://bit.ly/3EgM1A0

https://bit.ly/3Kmuha6

مقالات ذات صلة
مسؤول بوزارة الداخلية: أزيد من 2.7 مليون مستفيد من منحة رمضان

مسؤول بوزارة الداخلية: أزيد من 2.7 مليون مستفيد من منحة رمضان

متقاعدو التربية يستعجلون تسوية ملف السكنات الوظيفية

متقاعدو التربية يستعجلون تسوية ملف السكنات الوظيفية

السجن لزارع القنب الهندي في منزله بوهران

السجن لزارع القنب الهندي في منزله بوهران

“رتبة خاصة” والإفراج عن القانون الأساسي قبل البكالوريا

“رتبة خاصة” والإفراج عن القانون الأساسي قبل البكالوريا

بإمكان المدمجين الاستفادة من الترقية على أساس شهاداتهم

بإمكان المدمجين الاستفادة من الترقية على أساس شهاداتهم

450 خدمة حكومية “مرقمنة” في الجزائر

450 خدمة حكومية “مرقمنة” في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد