المديرية العامة للجمارك توجها بلاغا لهذه الفئة

وجهت المديرية العامة للجمارك، الخميس، بلاغا لكافة مرتفقيها بخصوص التسجيل للحصول على حساب الولوج إلى البوابة الإكترونية الخارجية.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن عددا كبيرا من وكلاء الشحن ووكلاء العبور لدى الجمارك لم يقوموا بعد بتسجيل طلب للحصول على حساب الولوج إلى البوابة الإكترونية الخارجية للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك « ALCES »، وهذا منذ فتح التسجيلات بتاريخ 27 سبتمبر 2023.

وعليه، وحرصا منها على تعميم استعمال النظام المعلوماتي الجديد للجمارك عبر كافة المكاتب الجمركية قبل نهاية العام الجاري، دعت المديرية كافة مرتفقيها المعنيين باستعمال هذا النظام للقيام، بصفة عاجلة، بعملية التسجيل عبر العنوان الالكتروني التالي: https://alces.douane.gov.dz

للتذكير، تسمح هذه الحسابات، بعد إتمام إجراءات التسجيل عبر البوابة الالكترونية الخارجية للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك« “ALCES”، بالقيام بالإجراءات الجمركية والاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها إدارة الجمارك لمرتفقيها عبر هذا النظام المعلوماتي.

ووضعت المديرية تحت تصرف المعنيين البريد الإلكتروني التالي: alceshelpdesk@douane.gov.dz لمرافقتهم في عملية التسجيل والتكفل بكافة استفساراتهم و/أو انشغالاتهم.